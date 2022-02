Issus de la scène R'n'B new-yorkaise, le couple Lion Babe s'est fait un nom grâce à sa créativité et ses audacieuses collaborations depuis plus de 10 ans. Leur nouveau single avec la légende du hip hop Busta Rhymes confirme leur capacité à retourner tous les dancefloors

Lion Babe tandem formé par Jillian Hervey, et le DJ-producteur Lucas Goodman. © AFP / Angela Weiss

Lion Babe : un duo new-yorkais R'n'B auteur d’un tube en puissance Harder :

Harder composé par Lion Babe c’est-à-dire, le tandem formé par Jillian Hervey, auteure-compositrice et interprète, fille de la talentueuse comédienne et chanteuse ; première Miss America afro-américaine : Vanessa Williams (Shaft, Desperate Housewives), et le DJ-producteur Lucas Goodman.

Sur ce morceau électrisant, on retrouve la participation de la légende du hip hop Busta Rhymes et à la production : Astro Raw.

«On voulait un titre quali pour l’underground mais aussi un titre qui soit crossover. C’est génial de voir ce que le single est devenu. On a bossé dessus pendant longtemps. Je suis très excité de voir Harder impacter la scène house dans le monde. Cette année, un son unique émerge de New York City » raconte le co-producteur dj Mike Nasty.

Cette version a été désignée comme l'une des "meilleures chansons R'n'B du moment" par The Fader, magazine américain de référence.

Le duo rassemble un catalogue musical impressionnant avec plus de 250 millions de streams dans le monde et collabore avec les plus grands tels que le rappeur / acteur Childish Gambino, Pharrell Williams, Raekwon ou encore le duo de musique house, Disclosure. En 2018, la géniale série Insecure sur HBO a recruté Lion Babe pour leurs singles Just Me et Hit the Ceiling qui ont été diffusés sur les saisons 1, 3 et 4

La voix de Jillian Hervey rappelle celle d’Erika Badu.

Dans leur nouveau titre house, ils sont restés fidèles à leurs influences ?

Oui, dans Harder Lion Babe a ajouté des éléments de soul et de jazz new-yorkais des années 90. Ça groove immédiatement;

Lion Babe feat Busta Rhymes avec Harder et je recommande aussi leur dernier album en date Rainbow Child plus acoustique déjà disponible