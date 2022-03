Le cinquième album de Big Thief est une épopée de 20 chansons folk-rock-country d'une beauté saisissante. L'humour et la légèreté sautent aux oreilles tout en rappelant la singularité de la voix et de l'écriture d'Adrianne Lenker.

Le groupe de rock Big Thief © Alexa Viscius (2021)

Big Thief, l'un des groupes indépendants les plus réussis de la dernière décennie, a réussi à maintenir un subtil équilibre entre folk, country et pop.

Le quatuor originaire de Brooklyn, veut nous apprendre à nous détendre et à ne jamais rester trop longtemps au même endroit.

Mis en son par le batteur, James Krivchenia, Dragon New Warm Mountain I Believe You, est inspiré par un chien !

Oso, dont la propriétaire, n’est autre qu’Adrianne Lenker, auteure-compositrice et chanteuse de Big Thief.

"Vous êtes gentil avec un chien. Et ce faisant, vous êtes doux avec vous-même" explique-t-elle.

Dans Change, j'ai senti que c'était tout simplement mon enfant de 7 ans qui l'écrivait : "Changer comme le ciel/Comme les feuilles/Comme un papillon" nous raconte Adrianne Lenker.

Qu’est ce que le chien a apporté à cet album ?

Sans le savoir : joie, légèreté, et humour, parce que ça ressemble à une compétence de survie selon Lenker!

Le chien était présent à la plupart des sessions d’enregistrement du disque. Les autres membres du groupe jouaient avec le chiot entre les prises.

Et cette curiosité naturelle, simple et enfantine se ressent tout au long de l'album. Le plus vaste, le plus libre et le plus collaboratif du quatuor à ce jour, comme en témoigne « Red Moon » par exemple

Cousu de performances de guitares improvisées et d’instrumentaux, d’une écriture optimiste et inspirante, Big Thief a privilégié les premières prises, capturant l'étincelle d'une chanson parfois encore en cours d'écriture, au fur et à mesure qu'elle est interprétée. Simplement portés par cette immense faim de rejouer ensemble et de se retrouver.

Dragon New Warm Mountain I Believe You, l’album de Big thief est déjà disponible. Les 5 et 6 juin à La Cigale