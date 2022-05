Comme un retour aux sources nécéssaire, Magic Malik qui depuis trente ans enchaîne les disques où il est très rarement question de sa créolité, nous offre son premier projet où il exprime ses origines, en rendant hommage au regretté Hilaire Penda, ami et inoubliable bassiste camerounais.

Portrait du flûtiste Magic Malik © Karim El-Dib

Le flûtiste Magic Malik est de retour avec un disque hommage à ses influences et ses origines

« Flè koulèv » de Magic Malik, fondateur du Magic Malik Orchestra. Il nous offre « Ka-Frobeat », une idée qui a vu le jour en 2017 sous l'impulsion de feu Hilaire Penda, bassiste, compositeur, originaire du Cameroun et de Magic Malik, né à Abidjan en Côte d’Ivoire, élevé en Guadeloupe, terre paternelle.

Ensemble ils ont créé une musique qui symbolise cette proximité en même temps que cet éloignement identitaire.

Et cette musique s’appelle "Ka-Frobeat ?

Exactement, c’est à dire la réunion du "Ka", le tambour de la musique traditionnelle guadeloupéenne et "Frobeat" comme Afrobeat, la musique crée par Fela au Nigeria. C’est un trait d’union entre les deux pôles de ce qui fonde l’identité africaine et antillaise de Magic Malik

Cet album est dédié à Hilaire Penda, qui le premier avait pris sous son aile, Magic Malik en l’invitant dans son festival "les rares talents".

Ka- Frobeat représente aussi un défi personnel pour Magic Malik qui s'assume en tant que chanteur pour la première fois. Bien sûr, sa flûte enchantée rythme et ponctue toujours le voyage.

Il a confié « avec ce groupe, je suis ému de retrouver mon créole nomade et pourtant "encré" dans l'eau qui relie ces terres d'Afrique et de Guadeloupe. Son morceau, « Jénérasyon », aux allures enjouées est en réalité un message politique qui raconte que de génération en génération on voit toujours les mêmes couillons. Avec le flow du rappeur sénégalais Gaston Bandimic qui pose ici en wolof.

« Jénérasyon » extrait de Ka-Frobeat le nouveau disque de Magic Malik déjà disponible en digital et le 17 juin en physique