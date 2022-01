"Téléportation", "Masque d'or", deux titres prometteurs d'un deuxième album riche en rebondissements pour Fishbach qui a décidé d'assumer pleinement la femme à multiples facettes qu'elle est.

L’auteure-compositrice-interprète Fishbach à Paris, le 6 novembre 2021 à Paris. © Getty / Foc Kan/WireImage

Fishbach, la musicienne et chanteuse ardennaise à la voix si singulière, grave et ultra féminine à la fois.

On l’avait découverte avec un premier album intitulé « À ta merci », très remarqué à sa sortie, il y a quatre ans.

Depuis, Fishbach est aussi devenue comédienne, elle apparaît dans l’adaptation en série de Vernon Subutex de Virginie Despentes.

Son retour en musique lui, est passé par une « Téléportation » comme l’extrait que vous venez d’entendre, dans le corps d’une jeune femme de 30 ans qui s’assume.

Dans le clip de Masque d’Or, qu’elle a coréalisé, inspiré des images en noir et blanc d’une revue de Line Renaud au Casino de Paris en 1959, Fishbach est une icone totalement glamour en bas résilles, et hauts-talons, tout droit sortie d’un film des années 20. Méconnaissable à un détail près, sa voix rauque, unique et envoûtante annonciatrice du deuxième album d’une femme multiple, pleine de mystères

« Masque d’or » extrait du deuxième album de Fishbach qui sortira en février. Elle sera à l'Olympia en Novembre 2022.