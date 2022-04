En 2021, Mychelle sort son remarquable premier EP, "Closure" qui la propulse auprès de la critique, au rang de révélation R&B de l’année. Elle présentera bientôt son univers sensible et sa voix délicate dans un deuxième mini album prévu pour Mai

La chanteuse Mychelle © Mike Excell

Mathilde

Mychelle est une toute nouvelle voix signée sur le label de la diva du r&b Jorja Smith.

« Forbidden Fruit" est le deuxième single du second EP de Mychelle, à venir début mai. Auteure-compositrice et interprète de Hackney , Mychelle est une des nouvelles pépites de la soul et du R&B britannique. Elle a pris une guitare pour la première fois à l'âge de 10 ans, mais l'a reposée peu de temps après, avant de revenir à l'instrument à 17 ans, alors qu’elle commençait à se faire un nom.

Le mois dernier, elle publiait le single "Younger Self", sur une guitare acoustique douce, avant de s'épanouir avec des cordes et des harmonies.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

« Younger Self » un morceau introspectif dans lequel Mychelle se chante à elle-même lorsqu'elle était enfant

C’est la chanteuse Jorja Smith qui lui a donné sa chance ?

Oui en la signant sur son label : Famm, tout comme une autre étoile montante du R&B, Enny, qui est d’ailleurs invitée sur le dernier morceau de Mychelle.

Mais l’artiste a d’abord été repérée par le talentueux comédien et artiste beau gosse, Idris Elba, il y a 3 ans. Il l’a même invitée dans son studio, pour participer à la bande originale de son premier film.

L’année dernière, Mychelle se faisait remarquer par la critique avec son tout premier ep « Closure » dont est extrait son slow langoureux et intime intitulé "Life Isn't"

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Bien entourée, par ses alliées Jorja Smith et Enny, Mychelle s’apprête à son tour à conquérir le monde avec un titre évocateur, « Forbidden fruit ». Le fruit interdit a toujours le goût le plus sucré, c’est bien connu…

Forbidden fruit feat Enny, le nouveau single de Mychelle est déjà disponible en attendant son ep en Mai.