Le leader de Blur, Gorillaz ou encore The Good, The Bad & The Queen fera son retour en solo le 12 novembre prochain avec son second album solo « The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows » (Pias).

Le chanteur, musicien et compositeur Damon Albarn sur scène au London Palladium le 19 avril 2019 à Londres. © Getty / Lorne Thomson/Redferns

Son premier opus solo date de 2014. Damon Albarn, le célèbre chanteur du groupe britannique Gorillaz à la voix mélancolique est de retour pour un second album qui verra le jour le 12 novembre prochain. Intitulé « The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows », l'album a été selon lui pensé comme “une œuvre orchestrale inspirée par les paysages de l’Islande”.

Pour rendre ces mois d'attente moins difficiles, voici les deux premiers titres dévoilés qui figureront au dos de l'album. Des morceaux qui abordent les thèmes de la "fragilité, de la perte, de l’émergence et de la renaissance".

