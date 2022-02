Il y a des voix dont on entend pas assez le chant, tant la concurrence est rude ! C'est le cas de la talentueuse Lady Wray, petite protégée de la rappeuse Missy Eliott dans les années 90, et qui a fait bien du chemin sur lequel elle a semé des pépites comme son nouvel album "Piece of me".

L'auteure-compositrice-interprète Nicole Wray également connue sous le nom de Lady Wray © Getty / Frank Hoensch/Redferns

Un vent de soul vintage souffle dans nos oreilles avec Lady Wray !

La chanteuse originaire de Virginie, Nicole Wray livre un joli album Piece of me nous rappelant qu’elle a tout d’une Lady ! Élevée à l'église, repérée par la rappeuse Missy Elliott dans les années 90, Lady Wray a signé un premier album à l’âge de 15 ans, certifié disque d’or qui lui a valu de prestigieuses collaborations avec la crème des rappeurs.

C’est avec une bande son intimiste et rétro qu’elle revient aujourd’hui

I do, chanté par une Lady Wray plus authentique que jamais qui ne pouvait que s’entendre à merveille avec l’ingénieux producteur Leon Michaels, à qui l’on doit la naissance de formations soul comme Sharon Jones and the Dap kings entre autres.

Comment ont-ils travaillé ensemble ?

Ils se sont replongés dans le son des années Motown et Lady wray n’avait plus qu’à déployer son incroyable éventail de tessitures comme dans l’entêtant Through it all.

Les bonnes vibrations spirituelles de cet album sont contagieuses, inutile de résister Come on in !

On suivrait Lady Wray partout, sur une plage californienne, à l’ombre d’un soleil éclatant

Under the sun extrait du deuxième album de Lady Wray Piece Of Me est déjà disponible.