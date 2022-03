Florence and the machine annonce la couleur, "I am no mother, I am no bride, I am king" : "Je ne suis pas mère, je ne suis pas épouse, je suis Roi". "King" est le premier extrait, très accrocheur, de son nouvel album.

Florence Welch du groupe Florence and the Machine à Randall's Island le 1er juin 2019 à New York. © AFP / Angela Weiss

Florence and the machine une formation, menée, par la chanteuse et musicienne britannique Florence Welsh que l’on suit depuis ses débuts sur France Inter.

En attendant son cinquième album, elle revient par la voix royale, (v.o.i.x) et dévoile le titre « King »

King est le premier single de Florence + The Machine à sortir depuis Call Me Cruella, présent sur la bande originale du film de Disney avec Emma Stone, sorti l’année dernière.

Voilà ce que cela donne quand Florence Welsh se transforme en Cruella d’enfer, la méchante dans les 101 Dalmatiens ! La base est toujours là : un mélange entre rock, indie pop et baroque pop, une formule dont elle en a le secret, qui lui a valu une carrière jalonnée de succès et de critiques dithyrambiques ; souvenez-vous notamment de Hunger extrait de la ré-édition du dixième anniversaire de son premier album Lungs (poumons).

Aujourd’hui, Florence and the machine est de retour avec un clip mystique réalisé par Autumn de Wilde et une chanson bouillonnante décrite comme "une réflexion sur la féminité, la famille, le féminisme et la subversion des attentes" dans laquelle elle clame "I am no mother, I am no bride, I am king", "Je ne suis pas mère, je ne suis pas épouse, je suis Roi". Voici King :

King, de Florence + the Machine déjà disponible, premier extrait d'un nouvel album à venir. Patience