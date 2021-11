Son sublime "The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows", nous fait découvrir les plus beaux paysages d'Islande et les voix insoupçonnables du chanteur caméléon de Blur, Gorillaz, The Good, The bad and The queen ...

Le chanteur, musicien et compositeur Damon Albarn en concert au Globe Theatre le 20 septembre 2021 à Londres, en Angleterre. © Getty / Jim Dyson

Le chanteur de Blur revient avec un deuxième album solo "The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows", ce vendredi !

Un album inspiré par les paysages de l'Islande, où Damon Albarn se rend régulièrement depuis près de 30 ans.

Darkness to light, son disque aborde les thèmes de l’obscurité à la lumière, la fragilité à la renaissance.

C’est en 2014 que Damon Albarn sort son premier « disque personnel » selon ses propres termes : « Everyday Robots ».

Pas l’ombre d’un robot, Damon Albarn se transforme en conteur.

Avec Polaris, il exprime combien continuer à faire de la musique est une urgence existentielle pour lui. Ce disque est d’ailleurs né pendant le confinement.

Damon Albarn s’est produit à la Gaîté lyrique pour un concert en partenariat avec France Inter et c’était magique ! Ovation et complicité avec son public, quand il a chanté Out of time de Blur

Vous pourrez retrouver l’intégralité du concert de Damon Albarn, ce soir sur France inter. Rendez-vous dès 21h avec Michka Assayas, en attendant voici un autre titre fort extrait de son nouvel album, « Royal Morning Blue »

En playlist, “Royal morning blue” extrait de The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows", le nouvel opus de Damon Albarn qui sort ce vendredi