"Outdated Emotion" le nouvel album de Delbert McClinton marque un retour à ses racines musicales et aux chansons qui ont tout déclenché, prouvant finalement pourquoi il a mérité le titre de "parrain de la musique américaine".

L'auteur-compositeur-interprète et multi-instrumentiste Delbert McClinton © / Tim Mosenfelder/WireImage

Delbert McClinton, figure incontournable de la musique populaire américaine, sort son nouvel album ce vendredi

« Stagger lee » extrait de ‘Outdated emotion’, le nouvel album de Delbert Mac Clinton, la bande son idéale de vos prochains road trips !

Delbert McClinton, 81 ans, est un auteur-compositeur, interprète, multi-instrumentiste. Il a débuté sa carrière à 11 ans, et c’est en 1962 qu’il se fait remarquer grâce à sa prestation d’harmonica sur la chanson « Hey ! baby de Bruce Channel »

Au cours d’une tournée anglaise dans les années soixante, Delbert Mc Clinton, harmoniciste de talent, a donné des leçons à un certain John Lennon pour « Love Me Do ».

Il a collaboré avec les plus grands noms de la musique. Et si vous êtes fan du film « un jour sans fin » avec Andy Mac Dowell et Bill Murray, alors vous vous souvenez probablement du titre d’ouverture du film qu’il a signé et interprété.

Ses titres ont également été utilisés dans le film homonyme des Blues Brothers. Cette année, Delbert McClinton fête ses 65 ans de carrière.

Quelle est sa particularité ?

Il fusionne le funk du Sud et la country-soul. Avec son 27ème album qui célébre les héros musicaux de son enfance, il réinvente les airs de swing, de jazz, du blues et de country qui ont marqué son parcours.

Soutenu par une solide section rythmique, la liste de morceaux éclectique comprend un hommage à Ray Charles, les classiques country de Hank Williams avec guitare en acier et violon, et la ballade rock and roll de 1956 de Little Richard "Long Tall Sally"

« Long tall sally » de Little Richard repris par Delbert Mac Clinton sur son album « Outdated emotion » disponible ce vendredi