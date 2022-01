Un joli film documentaire réalisé par Charlotte Gainsbourg qui regarde sa mère pour la première fois, sans le poids d'une pudeur paralysante, parce qu'il n'y a pas d'âge pour dire "je t'aime maman" mais une multitude de façons...

Jane Birkin et Charlotte Gainsbourg au Festival de Cannes le 8 juillet 2021. © AFP / Valéry HACHE

Charlotte Gainsbourg a suivi sa mère Jane Birkin pendant quatre ans pour réaliser un film documentaire intimiste intitulé Jane par Charlotte qui sort aujourd’hui. Un regard incroyable, fort et bienveillant de Charlotte Gainsbourg sur sa mère. Un film sur la place d’une mère et celle d’une fille, sur le temps, la transmission, les souvenirs, en voici un !

La tendre complicité entre la mère et la fille s’est déjà exprimée à plusieurs reprises, notamment lorsque Charlotte Gainsbourg avait rejoint par surprise Jane Birkin sur scène pour chanter en duo La chanson de Prévert écrite par Serge Gainsbourg en 1962.

La camera a renforcé leur lien ?

Totalement. La caméra a brisé la grande pudeur qui les caractérise l’une envers l’autre pour donner naissance à échange inédit, qui efface peu à peu les deux artistes et les met à nu dans une conversation personnelle, touchante et universelle à la fois, dévoilant un tête à tête brut et émouvant.

C’est extrêmement rare d’être vue par sa fille et les rapports mère-fille peuvent être tellement compliqués ! Jane par Charlotte est au fond, un cadeau, une chance, une véritable déclaration d’amour inspirante.

Et la chanson Je voulais être une telle perfection pour toi de Jane Birkin semble avoir été spécialement écrite pour le film.

Comme la parfaite réponse, sincère et puissante, d’une mère à sa fille.

Je voulais être une telle perfection pour toi ! extrait de Oh! Pardon tu dormais le dernier album de Jane Birkin, conçu avec Etienne Daho, que l’on retrouve dans le documentaire de Charlotte Gainsbourg Jane par Charlotte à voir dès aujourd’hui en salles.