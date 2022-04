M vient de dévoiler son single "Dans ta radio". On retrouve sa voix singulière et solaire, dans "Rêvalité", code couleur violet: la couleur de la royauté! un savoureux mélange entre le bleu et le rouge, deux teintes très complémentaires qui symbolisent la force et la féminité de son disque

L'auteur-compositeur-interprète Matthieu Chedid © AFP / STEPHANE DE SAKUTIN

"Dans ta radio", deuxième extrait de son prochain album "Rêvalité".

« Dans ta radio », un nouveau titre rock et ska entêtant, proche de l'esprit fanfare aux entournures, extrait de son 7ème et nouvel album.

Ce morceau est une déclaration d'amour et un hymne dédié aux ondes ! Une chanson qui offre à Matthieu Chedid l’occasion de réaliser tout ce que ce média singulier, lui a apporté tout au long de sa carrière et de le remercier.

La radio tient une place importante dans sa vie ?

Oh Oui ! Elle a été une source d'influence majeure. "Quand tu découvres une chanson pour la première fois, quand tu écoutes une émission qui te passionne... J'ai eu de vraies émotions à la radio » a-t-il récemment confié. "

L’année dernière on fêtait le centenaire de la radio, c'est le dramaturge Sacha Guitry qui inaugure ce nouveau support de communication en 1921, une industrie considérée comme prometteuse à l’époque et qui a beaucoup évolué, tout en restant proche de ses auditeurs, comme Matthieu Chedid !

La première fois qu’il s'est entendu dans le poste, c'était avec ce titre

Après avoir exploré le rock, le disco, le funk ou encore la musique africaine avec le collectif Lamomali, M revient aux sonorités disco-pop de ses débuts, avec Rêvalité, premier extrait de son nouvel album éponyme

"Pour toucher ton cœur de bas en haut, faut qu’je passe dans ta radio !" chante aujourd’hui M.

Mission accomplie ! Son nouveau message passe désormais en playlist, sur la première radio de France !

Voici « Dans ta radio » :

« Dans ta radio » extrait de l’album Rêvalité, à paraître le 3 juin 2022.

M vient de débuter une immense tournée à travers toute la France. Il jouera aux Folies Bergères à Paris, puis à Lille, Nantes, Lyon, Toulouse, Nice entre autres. Et il continuera avec les festivals de l'été parmi lesquels le Main Square, les Vieilles Charrues ou Garorock ainsi qu'une immense tournée des zéniths qui devrait durer de septembre à décembre 2022.