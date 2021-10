L'irrésistible Sufjan Stevens continue de déployer sa palette mélancolique, cette fois accompagné d'un autre auteur-compositeur, le talentueux Angelo de Augustine.

L'auteur-compositeur-interprète Sufjan Stevens © Getty / FilmMagic/FilmMagic

Sufjan Stevens, le Petit Prince de l'indie à la voix angélique, est né en 1975 à Détroit dans le Michigan. Sufjan signifie « venu avec une épée » en arabe.

Il devient extrêmement populaire lors de la sortie du film « Call Me by Your Name » en février 2018, grâce à sa chanson « Mystery of Love » nommée pour l'Oscar de la meilleure chanson originale.

Les paroles de Sufjan sont profondes, envoûtantes, pleines de tristesse et de beauté.

Stevens n'avait jamais collaboré à un film auparavant, il a lu le livre, eu une longue conversation avec le réalisateur du film « call me by your name » Luca , Guadagnino, résultat il a écrit, non pas une, mais deux chansons originales pour le film : "Mystery of Love" et "Visions of Gideon"

Sufjan Stevens maîtrise plusieurs instruments avec une préférence pour le banjo avec lequel il s’accompagne régulièrement

Sufjan Stevens revient en duo cette fois?

Oui, avec l'auteur-compositeur-interprète, Angelo De Augustine. Sufjan Stevens a d’ailleurs réalisé un clip pour sa nouvelle chanson. Et ensemble, ils ont travaillé sur tout un nouvel album « A Beginner's Mind » confortablement nichés dans une cabane du nord de l'État de New York. Dans cette installation, les artistes regardaient des films chaque jour, inspirant vaguement le disque. Il en résulte douze titres dont voici

“Reach out” de Sufjan Stevens / Angelo De Augustine extrait de leur album “ A Beginner's Mind”