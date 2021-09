Autant inspirée par les poètes américains comme Allen Ginsberg, que la musique de son compatriote nigérian Fela, Arlo Parks éblouit par la puissance de son écriture et la douceur de sa voix. Un joyau, à suivre de près.

La chanteuse, compositrice et poétesse Arlo Parks au festival End Of The Road 2021 à Larmer Tree Gardens le 3 septembre 2021 à Salisbury, en Angleterre. © Getty / Burak Cingi/Redferns

La jeune poétesse londonienne Arlo Parks, nigériane, tchadienne et française, s’est imposée à une vitesse fulgurante sur la scène musicale depuis la sortie en 2018 de son premier single Cola

Enfant, Arlo Parks ouvrait le dictionnaire et notait les mots qui lui plaisaient dans un carnet qu’elle ne quitte plus depuis.

Avec ces mots, elle écrit des nouvelles en imaginant des mondes fantastiques.

Mais à treize ans, elle découvre le chanteur britannique King Krule, et là, c’est le choc !

Arlo Parks réalise son premier album, Collapsed in Sunbeams, (effondrée dans les rayons du soleil), comme une série de vignettes poétiques, abordant des thèmes aussi personnels et durs que l’isolement ou la santé mentale qui ont marqué son adolescence, portés par sa voix douce, rêveuse et mélancolique.

Too good a bénéficié de l’approche pop de Paul Epworth, l’homme au cinq Grammy et oscarisé pour le James Bondien Skyfall, chanté par Adèle.

Arlo Parks couronnée du titre de « l’artiste de l’année 2020 » par la BBC est déjà un phénomène.

Pourquoi est-elle devenue si emblématique ?

Grâce à la maturité de ses textes qui touchent au cœur, à l’instar de la jeune poétesse Amanda Gorman qui avait ému l'Amérique le jour de l'investiture du président Joe Biden.

Arlo Parks, du haut de ses 20 ans, deux ans de moins qu’Amanda Gorman, parvient à retranscrire à la perfection, tous les doutes et toutes les peurs de la génération Z, sans pour autant se revendiquer comme étendard.

Collapsed in Sunbeams d'Arlo Parks déjà disponible et dans la playlist de France Inter. Merci Aline, à demain avec le retour de Bernard Lavilliers