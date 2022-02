Authentique dandy chic toujours ingénieux, Sébastien Tellier nous propose aujourd'hui de découvrir l'élégante bande son qu'il a composé pour le dernier défilé Chanel Printemps-été 2022, sobrement intitulé "Symphonic" .

L'artiste de musique électronique, chanteur et acteur Sébastien Tellier © AFP / FRANCOIS GUILLOT

Dandy romantique 2.0, chanteur polyglotte, multi-instrumentiste et acteur à ses heures, Sébastien Tellier revient avec un nouveau disque.

Porté par le vent, dans son habit de lumières, Sébastien Tellier dont l'univers musical s'inspire ouvertement de Serge Gainsbourg, François de Roubaix, ou encore Stevie Wonder, vient de se poser avec une chanson chic, magique et poétique. Normal, il s’agit de la bande-son du défilé Chanel Haute Couture printemps-été 2022, intitulée Symphonic sur laquelle on retrouve également Odyssée.

En tout, Symphonic, ce sont quatre titres composés spécialement pour le défilé Haute Couture printemps-été 2022 de la célèbre maison de couture, anciennement dirigée par le regretté Karl Laggerfeld, avec laquelle il a déjà collaboré au Printemps dernier entouré de Juliette Armanet, Angèle, Charlotte Casiraghi et Vanessa Paradis qu’il accompagne ici, à la guitare sur Sunny.

L’hymne soul de Bobby Hebb revisitée par Vanessa Paradis au chant et Sébastien Tellier à la guitare, une collaboration inédite lors du défilé Croisière 2021/2022 de Chanel en Provence.

Comment compose-t-il quand c’est pour un défilé de mode ?

À l’instinct. Au déclic. Là par exemple, il a tout composé en quelques heures, après avoir vu les premiers dessins du décorateur Xavier Veilhan, dans lesquels il projetait ses premières idées pour le défilé.

Il ajoute : “J’ai voulu faire une musique douce, noble avec une touche de fun”.

Une musique au grand lyrisme assumé comme on vient de l’entendre à l’instant dans Chanelita, pleine de délicatesse, de sensualité et d’un romantisme fou dans Porté par le vent... emporté par la foule...

Porté par le vent, extrait de Symphonic, le nouvel EP de Sébastien Tellier déjà disponible.