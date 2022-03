Chanteuse et danseuse, Clair est aussi dotée d'un sens de l'humour et du décalage qui colle parfaitement à la personnalité loufoque et sensible de son ami et producteur désormais, Katherine.

Clair : capture vidéo du clip "Danser ou crever"

Une nouvelle venue sur la scène pop disco française, elle se prénomme Clair.

« TOUT EST DANS LA TÊTE »

Clair, sans E, est officiellement la première artiste signée sur le nouveau label de Philippe Katerine : Maison Magique.

Et comme il ne fait jamais les choses à moitié, le premier album de Clair, à paraître à la rentrée, a été composé et produit par ses soins.

C’est une complicité de longue date entre les deux artistes

et il y a aussi une forme de respect et d’admiration mutuelle, un sens de l’humour commun également !

Il faut dire qu’ils se connaissent bien. Après de multiples collaborations en tant que choriste, danseuse et en featuring sur son dernier album, Clair a noué un véritable lien artistique et amical avec Philippe Katerine, qui de son côté dit à son sujet : « si j’étais chanteuse et qu’on m’aurait laissé le choix d’une voix, j’aurais pris sa voix. »

On la retrouve dans les chœurs de sa chanson « Une journée sans » sortie en 2019

Katerine « Une journée sans »

Un an après sa participation à l’album de Katerine, Clair chantait en solo « danser ou crever » en plein confinement, un morceau écrit et composé par Philippe Katerine

Aujourd’hui, Clair nous dévoile ce premier morceau ludique et mental, issu de son premier album à venir, co-réalisé avec Victor Le Masne, talentueux producteur qui a entre autres collaboré avec Juliette Armanet et Kavinsky…voici

"Tout est dans la tête", c’est Clair !

"Tout est dans la tête", le premier single extrait du futur album de Clair, est déjà disponible et en playlist sur France Inter