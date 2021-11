Rares sont les talents de la chanson française qui parviennent à allier avec grâce, toutes leurs influences artistiques. Le Noiseur y parvient dès son premier album, avec une décontraction déconcertante: cinéma, rap, écriture. Il est de retour et dévoile son nouvel opus "Relax".

Portrait du musicien Le Noiseur © Antoine Henault

Dans la playlist de France Inter, il y a un jeune talent de la chanson française qui fait son retour... Il s’appelle Le Noiseur, Simon Campocasso de son vrai nom.

Auteur-compositeur-interprète français, il a 41 ans et s’est fait remarquer en 2015 grâce à son premier album intitulé « Du bout des lèvres ».

`Le Noiseur chante "défile" extrait de son premier album " Du bout des lèvres" produit et co-réalisé par l’incontournable Dominique Blanc-Francard, qui a collaboré avec Benjamin Biolay, Françoise Hardy, Stephan Eicher, et qui a pour fils; Sinclair et Boombass, la moitié du groupe Cassius.

Dans ce disque on entend assez clairement les influences du chanteur, son amour pour le cinéma ; il faut dire que le garçon a quelques notions !

Il a commencé sa vie d’artiste en composant, surtout pour des courts-métrages ou des documentaires. On sent aussi que les univers de Gainsbourg, Daho et des rappeurs français, d'IAM à Fabe, sa passion de jeunesse, l’ont beaucoup inspiré pour élaborer son écriture et son phrasé, tantôt parlé tantôt chanté.

Le Noiseur présente aujourd’hui son deuxième album « Relax ». La plupart des chansons ont été écrites l'an dernier, dans une ambiance pas forcément si détente que ça ! Mais le résultat est déconcertant.

Le Noiseur nous propulse dans une atmosphère sophistiquée, avec une musique inspirée des grandes bandes originales des films des années 70, au rap des années 90, tout en flirtant avec une pop urbaine et synthétique plus actuelle. Vous noterez même un soupçon d’eurodance sur les bords, avec une pointe d’accents orientaux, tout un programme ! « Relax » !

Relax, signé Le Noiseur, extrait de son deuxième album, est dans la playlist de France Inter.