Irma est de retour avec un mini album très personnel "Douala-Paris", son premier projet en français. La chanteuse y opère une sorte de réconciliation entre ses racines franco-camerounaises sur plusieurs thèmes musicaux.

Irma - "Douala Paris" (Clip officiel) © Capture d'écran/YouTube/Site officiel Irma

Irma est une auteure-compositrice interprète, née à Douala au Cameroun, ville à laquelle elle rend hommage dans son nouvel EP intitulé « Douala - Paris »

Paris où elle est venue s’installer pour pour étudier et obtenir au passage un bac scientifique avec mention « très bien » ! Elle aurait pu poursuivre de prestigieuses études, mais la jeune chanteuse, également douée en musique, et qui a appris la guitare et la production sur internet, poste ses premières vidéos sur youtube et se fait repérer par les fondateurs du label communautaire français de My Major Company.

Son premier album « Letter to the Lord » produit grâce aux 70 000 euros investis en trois jours, par des internautes, sort en février 2011, porté par le single « I Know »

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Irma ne pouvait se douter que sa chanson « I know » aurait un succès tel qu'elle lui vaudrait notamment , une nomination aux Victoires de la Musique catégorie révélation scène, et l’amènerait à s’installer à New-York pour enregistrer « Faces », son second album. Le troisième, « The Dawn » la conduira à Lyon en 2020, avec une collaboration avec son amie comédienne et auteure Marion Seclin qu'elle a retrouvé sur la route de ce nouveau disque.

Aujourd’hui à 33 ans, avec Douala-Paris, Irma trace un trait d’union apaisant entre ses racines africaines et françaises.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

« Va-t’en », une chanson d’amour, aux sonorités afro-pop aux paroles engagées, qui s’adressent indifféremment à une personne ou à un pays, qu’on peut tout à fait aimer et quitter malgré tout.

Le nouvel EP d’Irma est son premier projet en français. Un disque où elle s’autorise la réunion de tous les styles musicaux ; du spoken word, à la folk, en passant par le rap et tous les instruments, même des ustensiles de cuisine !

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

« Douala Paris » extrait du nouvel EP éponyme de la chanteuse Irma, est déjà disponible !