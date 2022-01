"Dawn Fm" n'est pas seulement le nouvel album de The Weeknd, c'est une radio ! Et sur cette antenne, c'est la star du grand écran Jim Carey qui tient l'antenne entouré d'invités comme le légendaire producteur Quincy Jones. Installez vous confortablement et appréciez le voyage.

The Weeknd en concert le 7 février 2021 à Tampa, en Floride. © AFP / Mike Ehrmann/Getty Images

Le nouvel album de The Weeknd est un véritable concept!

Dawn FM a été pensé comme une radio éphémère. Pour son lancement, The Weeknd a produit un teaser sombre et futuriste qui dévoile le prestigieux casting de ses invités.

Le très dansant Take my breath est sorti l’été dernier pour nous faire patienter.

Alors qui retrouve-t-on à ses côtés ?

Quincy Jones, génial producteur des albums Thriller et Bad pour Michael Jackson, et mentor de The Weeknd. Il livre des confidences sur son enfance dans A tale by Quincy Jones, on retrouve aussi les rappeurs Tyler, The Creator et Lil Wayne, mais c’est le charismatique comédien Jim Carrey dans le rôle du narrateur qui crée la vraie surprise

La complicité entre les deux artistes canadiens s’est renforcée depuis leur collaboration, ils ont même écouté l’album ensemble. Jim Carey s’est dit honoré de participer à la symphonie dansante et profonde de The Weeknd qui a révélé que l’acteur de The Mask était sa première source d’inspiration pour devenir artiste ! On comprend mieux aussi sa passion pour les transformations physiques ! Dans Dawn FM, The Weeknd apparaît grimé en vieillard sur la pochette de son disque !

Mais ce n’est pas le maquillage qui l’a sacré prince de la pop, c’est ce hit :

Extrait de After Hours, Blinding Lights est la chanson la plus streamée sur Spotify en 2020 avec 1,6 milliard d’écoutes cette année là !

Ce succès lui ouvre toutes les portes aujourd’hui : le Superbowl en Floride en février dernier, des collaborations inattendues comme son duo virtuel avec l’îcone regrettée du R’n’B Aaliyah sur son album posthume, à découvrir cette année. Sans oublier ses premiers pas de co-scénariste et acteur de la série The Idol, qu’il a co-écrite avec Sam Levinson, le créateur de la série Euphoria.

Montez le son et faites le plein de bonnes ondes à l’écoute de Dawn Fm, voici Is there someone else :

Is there someone else extrait de Dawn Fm, nouvel album de The Weeknd, déjà disponible et en playlist sur France Inter.