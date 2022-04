La réponse est dans "Need some mo", le troisième album du tandem qui réussit une fois de plus à réveiller tous nos sens. La base est puisée dans les influences rock 70's mais la matière globale emporte l'auditeur plus loin.

Portrait du duo KO KO MO © Alice GREGOIRE

Le duo KO KO MO revisite le son des années 70 avec leur nouvel album.

KO KO MO, avec un nom pareil on pouvait s’attendre aussi à quelque chose d’exotico-tropical , que nenni! (Il n’en est rien !) Le duo Nantais formé par le jeune guitariste-chanteur Warren Mutton et le batteur K20, propose un rock bien funky et grinçant à la fois.

Ils nous procurent un plaisir jouissif en nous faisant participer à leurs joutes guitare-voix Versus batterie tonitruante.

Tendez l’oreille sur leur reprise de « last night a dj saved my life » du groupe disco américain Indeep en 1982

Loin de nous proposer un son vintage et daté des années 70, KO KO MO nous en offre leur version modernisée, au bonheur communicatif.

La preuve encore ici avec leur titre « Your kiss »

Ensemble le tandem crache une musique puissante et folle, résolument énergique et heureuse.

Et sur scène c’est comment ?

Explosif ! Brut!

l'alchimie entre les deux acolytes est telle qu’ils peuvent aussi se permettre d’avoir l'improvisation comme leitmotiv.

En tout, depuis leur début en 2017, ils cumulent plus de 500 concerts.

Grâce au succès de leur premier album « Technicolor Life », ils ont pu se produire en Inde, au Japon, en Corée, en Chine, en Indonésie, à Madagascar, en Australie…

Avant de revenir de plus belle partout en Europe avec leur 2ème opus « Lemon Twins » sorti en 2019 et leur 3eme album aujourd’hui « Need some mo » dont voici le titre éponyme, parce qu’on en redemande, forcément !

Need some mo de KO KO MO en concert dans de nombreuses villes notamment à la Maroquinerie à Paris le 30 avril