L'élégant Bertrand Belin co-signe la bande originale de "Tralala" le film attachant des frères Larrieu, il y tient également un rôle pour la première fois! Une nouvelle corde à son arc sans fausses notes.

Le chanteur, guitariste et écrivain Bertrand Belin © AFP / Yohan BONNET

Un artiste complet, pour qui tout est une histoire de verbe et de voix, sans reverb ! Une voix grave, lente et douce qu’il a offert à son public de l’Olympia lors de la tournée de son sixième et dernier album en date "Persona".

Bertrand Belin, une voix qui se refuse de glisser, dans de grands effets et s’élève pour s’immiscer en vous durablement.

Les mots sont pour lui comme de précieux trésors, mis en valeur, en musique avec élégance entre le folk et le rock ou dans ses livres. Cette passion lui demande toujours la même quête de justesse, de relief et d’authenticité pour obtenir une résonance, la plus honnête possible, comme dans Hypernuit, qui a par ailleurs donné son titre à une grande soirée musicale récurrente sur france inter

C’est Hypernuit son deuxième album sorti en 2010, qui va enthousiasmer la critique et le public.

Un lien renforcé avec ses deux albums suivants, Parcs (2013) et Cap Waller (2015) qui contient notamment un superbe duo avec Camelia Jordana

Le mot juste, n’est jamais loin chez Belin, il chante cette chanson avec Mélanie Thierry dans le film "Tralala".

En parallèle de son fertile parcours d’auteur-compositeur-interprète, il écrit des livres Requin et Littoral parus chez POL notamment.

Bertrand Belin qui tient son premier rôle dans un long métrage,

Ça y est, il a sauté le pas ! Il composait déjà des musiques pour le cinéma et le théâtre, et avait fait quelques apparitions mais rien de commun avec ce qu’il vient de vivre sur « Tralala » le film des frères Larrieu .

Les réalisateurs ont eu l’intuition que Bertrand Belin pouvait être un bon acteur en plus de chanter, après l’avoir vu en concert, où « son "jeu de scène" s’étoffait après chaque chanson.

Bertrand Belin fait partie du casting 5 étoiles de cette exquise comédie musicale, à l’écran, aux côtés de Malik Djoudi, un autre chanteur qu’on adore sur france inter, Mathieu Amalric, Mélanie Thierry, Josiane Balasko, Maïwenn, mais également au générique avec Jeanne Cherhal, Philippe Katerine, Dominique a, Etienne Daho et Sein qui ont co-écrit la bande originale dont voici un extrait interprété par Bertrand Belin