Polo et Pan, est de retour avec Cyclorama inspiré et fabriqué avec des éléments conçus en tournée, Après Caravelle, leur 1er album qui proposait un voyage dans l'espace, ils rendent aujourd'hui hommage aux différentes étapes de la vie.

Paul Armand-Delille et Alexandre Grynszpan de Polo & Pan à Middle Harbor Shoreline Park le 13 octobre 2018 à Oakland, Californie. © Getty / Tim Mosenfelder

Révélés en 2017 avec son premier album Caravelle, porté par leur tube La canopée les deux DJS, Polo & Pan sont devenus incontournables sur la scène mondiale.

Ils ont fait leur grand retour cet été avec leur deuxième album Cyclorama, "une odyssée musicale à travers les étapes de l'existence humaine" avec un premier extrait qui fait écho à leur souvenir d’enfance.

Ani Kuni est une comptine amérindienne qui date de plus de 1400 ans. Le tandem a grandi avec cette berceuse qu’ils transmettent à leur tour. Encore un hit qui cumule plus de 15 millions streams.

Comment expliquer leur succès ?

Par leur mélodies fortes et leur electro-pop unique et éclectique. Même le compositeur Vladimir Cosma dont ils sont fans, est tombé sous le charme et a collaboré avec eux sur leur reprise de son thème du Grand blond avec une chaussure noire.

Avec un succès pareil, ils ont toutes les raisons de se sentir bien !

Polo et Pan aussi à l’aise avec des sonorités plus obscures, comme dans Tunnel qui parle du purgatoire, entre la vie et la mort, en collaboration avec le rappeur Channel Tres.

Polo & Pan peut se targuer d’avoir conquit les États-Unis, après un passage à Cochealla en 2019, ils viennent de commencer leur tournée par Boston, nul doute qu’ils ont su attraper leur rêve Américain !

Polo & Pan avec Attrape-Rêve dans la playlist extrait de leur deuxième album

Ils seront à l'Olympia le 8 avril 2022.