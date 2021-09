Un vent de fraîcheur acoustique souffle sur la scène rap hexagonale, matérialisé par « Slide » le nouveau single de Sopico extrait de « Nuages » son album à sortir le 15 Octobre.

Portrait du rappeur et acteur Sopico à Toulouse, le 20 mai 2020. © AFP / Lionel BONAVENTURE

SOPICO, So pour Sofiane, « Pico » pour signifier « le plus petit », comme en italien « piccolo ».

D’origine Kabyle, il a grandi à Stains, en Seine-Saint-Denis, puis déménage dans le 18e arrondissement de Paris.

Aujourd’hui, Sopico incarne le renouveau du rap hexagonal.

Fin 2017 déjà, il devenait le 1er artiste français sélectionné par la prestigieuse plateforme en ligne, Colors, spécialisée dans la mise en avant de pépites sonores comme ce titre rap-guitare-voix signé Sopico

Le fascinant MC parisien Sopico transcende le langage avec son interprétation acoustique de sa chanson « Le Hasard Ou La Chance ».

Il soigne paroles et musiques avec finesse et il s’accompagne à la guitare avec brio !

Sopico, c’est l’alchimie d’un rap et d’un chant sensible, poétique et touchant. Un style qui le rend particulièrement captivant.

Également comédien, il joue le rôle de Tarif, dans la série « The Eddy » produite par Netflix et dirigée par Damien Chazelle dans laquelle on retrouve également Leïla Bekhti, Tahar Rahim et Benjamin Biolay.

Avec son titre « Slide », accompagné d’un clip vertigineux, Sopico emprunte un chemin gagnant sur une route musicale rarement parcourue, qui vaut réellement la peine de s'y plonger.

Vous n’aurez pas beaucoup de temps à attendre car il sera en concert sur France Inter avec Malik Djoudi le 1er octobre, et son premier album « Nuages » sortira le 15 Octobre.

D’ici là, voici Sopico avec « Slide » :

« Slide » le single de Sopico est déjà disponible et en playlist en attendant son album « Nuages » le 15 Octobre.