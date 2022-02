"V" titre du cinquième album de la talentueuse auteure, compositrice, multi-instrumentiste et interprète Aṣa qui renoue avec ses racines yoruba et afrobeat dans ce disque authentique et fort.

L'auteure-compositrice-interprète Aṣa © Getty / Jordi Vidal/Redferns

Retour aux sources pour la chanteuse et musicienne Aṣa (se prononce Acha)

Avec un nouvel album, porté par son single afropop soul Mayana qui signifie Demain en yoruba produit par le jeune prodige Nigérian nommé au Grammy Awards, P.Prime.

Aṣa, 39 ans, nigériane née à Paris est l'une des artistes les plus exposées en Afrique. Véritable Ambassadrice, elle est une énorme source d'inspiration tant sur le continent africain que dans le monde depuis plus de 15 ans. Son premier album éponyme, disque de platine, lui a valu le prix Constantin, de nombreuses collaborations et une grande notoriété grâce notamment à cette chanson

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Magnifique ballade Fire on the montain où Aṣa dévoile d’emblée son talent pour fusionner folk, reggae, soul et indie-pop.

Sur le même disque elle nous offrait un hymne puissant et intemporel avec Jailer

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Aujourd’hui, avec son cinquième album, sobrement intitulé V, écrit dans sa maison à Lagos, où elle profite chaque jour d’une vue imprenable sur la mer, source intarissable d’inspiration pour Aṣa. Elle rassemble toutes les variantes urbaines de l’afrobeat traditionnel.

Comme toujours, elle propose des textes et des mélodies qui touchent les âmes et capturent les émotions.

De quoi parle Mayana ?

C’est le portrait d'une femme follement amoureuse qui décide de s'enfuir avec son compagnon, en plein milieu de la nuit, pour vivre sa passion loin des tracasseries du quotidien. Et ce n’est qu’à la fin du clip que l’on réalise qu'il s’agit en fait d’un rêve.

Aṣa reste plus captivante que jamais, vous entraînant même dès l'ouverture mélodique du morceau.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Mayana extrait du nouvel album d’ Aṣa : V déjà disponible