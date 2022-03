"Romance with a memory" le premier projet personnel du chanteur et bassiste d'un des plus grands groupes de pop anglais est une belle surprise qui valait l'attente et donne envie d'en entendre plus encore.

Oliver Sim – auteur-compositeur, musicien, mannequin, est co-chanteur et bassiste au sein du groupe d’indie pop britannique à succès de The XX.

Son père - un fan de Talking Heads - lui a apporté sa première basse, tandis que sa mère l'a emmené à son premier concert, The White Stripes à la Brixton Academy quand il avait 14 ans.

Mais il a eu son premier coup de foudre en découvrant Chris Isaak dans le clip de Wicked Game et s’est dit : « C'est un homme cool, c'est comme ça que je veux être » avec « Romance with a memory ».

Oliver Sim est le dernier du groupe à présenter enfin son travail personnel : un clin d'œil à la culture club tout en conservant une intensité émotionnelle avec ses rythmes minimalistes et sa voix suave.

On retrouve l’esthétique dépouillée qui a fait la force et la notoriété de The XX pour qui il a co-écrit, dès le début, comme ici dans « Islands »

Oliver Sim, visionnaire de la pop polyvalente nous offre encore de belles surprises sonores tout au long de sa nouvelle chanson, notamment un son basse/ batterie entêtant qui vous fait battre la mesure dès l’ouverture du morceau

Les membres de The XX font des projets solos parce qu’ils amorcent une séparation ?

Pas forcément, en revanche, dans une interview Oliver Sim expliquait, « Nous nous sentons beaucoup plus confiants maintenant. Nous voulons que les gens se connectent avec la musique et avec nous en tant que personnes ».

Voici « Romance with a memory »

Romance with a memory d’Oliver Sim, extrait de son album qui sortira