Un avant-goût de leur nouvel album "Night Trippin" vient de sortir, "Cha dooky doo", un sulfureux mélange réunissant le folklore de la Nouvelle-Orléans, la voix suave de Hugh Colman et les riffs de guitare endiablés de Matthis Pascaud, le tout dans l'ambiance électrique du groupe.

Matthis Pascaud, Hugh Coltman - "Cha Dooky Doo" © Capture d'écran/YouTube/Site officiel Hugh Coltman

Hugh Coltman & Matthis Pascaud rendent hommage à la légende Dr. John

Cha Dooky Doo est le 1er single à sortir en amont de l’album que Hugh Coltman & Matthis Pascaud dédient à Dr. John Night Trippin, célèbre pianiste/chanteur louisianais, dont tous deux sont de grands admirateurs

« Right place, wrong time » Voilà. C’est elle, la voix rauque du sorcier à la langue élastique, celle de Dr John qui nous a quittés en juin 2019.

Dr John en a fasciné plus d’un, de Mick Jagger, aux Beastie Boys, en passant par Beck qui l’ont célébré.

Cette fois, c’est au tour de Hugh Coltman, chanteur anglais, réputé et apprécié depuis de nombreuses années, lauréat d’une victoire du jazz. En binôme, avec l'étoile montante de la guitare, Matthis Pascaud, ils se sont retrouvés pour construire ce groove imparable, rock, bestial et dépouillé.

Et comment ont réussi à fabriquer ce son spécifique ?

En explorant la période sixties de la Nouvelle-Orléans, inspirés notammant par le titre planant « Gris -Gris Gumbo Ya Ya » de Dr John.

Celui qu’on appelle le voyageur nocturne a sorti ce morceau en 1968, cette époque à la fois crasseuse et mystique. C’est dans cette Nouvelle-Orléans, que Matthis Pascaud et Hugh Coltman se sont laissé guider, le long du bayou, pour faire parler la poudre et les sortilèges... à base de riffs de guitare endiablés, avec la voix de Hugh Coltman, animale, c’est désormais celle d'un vieux bluesman du Sud !

Cha Dooky Doo le titre de Hugh Coltman & Matthis Pascaud extrait de « Night Trippin » leur album prévu le 2 septembre 2022 en attendant, ils sont en tournée, notamment à Marseille le 17/06 pour le festival Jazz des 5 Continents. Le 8 septembre au festival Jazz à la Villette.