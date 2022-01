Il n'y a pas une seule star de la pop actuelle qui n'ait bénéficié de l'héritage de Janet Jackson! Elle a inventé les règles du jeu dans les années 80. Après 5 ans de préparation, un documentaire exceptionnel sur sa vie sort enfin aux USA, avec la participation de Missy Elliott, Mariah Carey, etc ..

La chanteuse, danseuse et actrice Janet Jackson © AFP / Angela Weiss

Aujourd’hui le premier album de Janet Jackson fête ses 40 ans, à cette occasion, Aline Afanoukoé revient sur son parcours

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Janet Jackson, petite dernière de la fratrie, elle était la plus proche de son frère Michael. Elle a commencé sa carrière avec la série télévisée The Jacksons en 1976 puis elle a continué comme actrice notamment dans Fame. Quand son premier album sort en 1982, elle elle a 16 ans.

Mais c’est son troisième album, quatre ans plus tard, Control, produit par Jimmy Jam et Terry Lewis, qui façonnera le son du R&B contemporain pour les années à venir

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Premier succès commercial de Janet Jackson, cet album représente son émancipation, son succès l’amène à quitter Minnéapolis, délaisser sa pop chewing-gum et ses chignons pour prendre le contrôle de sa carrière. Après ça, il y a eu d’autres albums à succès, avec d’énormes hits et récompenses comme pour That’s the way love goes.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

On reconnaît le sample de Papa Don't Take No Mess de James Brown en 1974 dans ce titre, et dans le clip, on retrouve Jennifer Lopez qui danse!

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

L'influence de Janet Jackson dans la musique a été majeure !

Une grande partie de son œuvre dans les années 80, 90 et au-delà, a jeté les bases de ce que nous voyons et entendons aujourd’hui. Britney Spears, Beyonce, Taylor Swift et j’en passe ont trouvé leurs styles en observant Janet Jackson, leur carrière a été influencée par la star. Grande danseuse, certains de ses mouvements sont encore utilisés dans des clips aujourd'hui. Missy Elliott, Mariah Carey, Whoopi Goldberg, Samuel L. Jackson, Q-tip et bien d’autres lui rendent hommage dans un documentaire qui sort vendredi aux Etats-Unis.

C’est mon histoire, racontée par moi » a-t-elle déclaré à propos de ce projet. «Ça ne vient du point de vue de personne d’autre. C’est la vérité. À prendre ou à laisser. Que vous l’aimiez ou non. C’est moi.»

Malgré la controverse planétaire suite lors de sa prestation avec Justin Timberlake au Super Bowl en 2004, Janet Jackson, aujourd’hui âgée de 55 ans, reste l’icône de la pop qui a notamment écrit l'un des singles les plus vendus de l'histoire, une chanson dédiée à ses amis qui venaient de mourir du Sida.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Janet Jackson fête les 40ans de son premier album éponyme et le documentaire de quatre heures qui lui est consacré sort demain aux États-Unis, prochainement disponible en France.