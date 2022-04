Wet Leg, du rock et drôle personnifié par deux amies Rhian et Hester. Ensemble, elles fabriquent un son qui puise ses racines dans les années 70. Loin d'être nostalgiques, leur univers est ludique, mélancolique et tellement jouissif! Elles méritent amplement leur 1ère place des charts britanniques!

Wet Leg déjà "playlisté" sur France inter de retour avec un autre single extrait de leur premier album.

“Ur mum” (your mum) « Ta maman » en français se trouve sur l’excellent album de ce tandem de filles aux jambes mouillées, Wet Leg.

Wet Leg, c’est le duo de rock indépendant britannique, le son de deux femmes âgées de 28 et 27 ans, pleines de second degré, d’autodérision, d’une énergie à la Franz Ferdinand et d’une sacrée dose de cynisme. Elles s’appellent Rhian Teasdale et Hester Chambers, et elles sont équipées de chansons indie rock immédiatement accrocheuses, prêtes à mettre le feu sur scène et à vous aider à relativiser si nécessaire, avec des chansons comme "Too Late Now".

Cette chanson parle d'accepter que la vie puisse être un peu merdique de temps en temps a expliqué Teasdale dans un communiqué. Mais ne vous laissez pas trop aller à cette pensée. Prenez juste un peu de temps pour vous. Respirez. A-t-elle précisé.

Dans la même veine, « Chaise Longue », leur premier single qui les a révélées a tapé dans l’oreille d’un certain Iggy Pop qui a déclaré, approbateur,

Vous pourriez demander à 100 personnes de la chanter et ça ne sonnerait pas pareil"

La façon dont Wet Leg chante est incontestablement singulière, et c’est l'une des qualités déterminantes de leur premier album éponyme.

« Chaise Longue peut ne pas avoir de sens plus profond », selon le groupe, mais il présage une interrogation pointue de la passivité

Leur album parle de ça ? L’art de la passivité ?

Entre autres. Wet leg a choisi d’écrire des chansons amusantes, à écouter et amusantes à jouer. Mais ensuite, la tristesse s'infiltre aussi.

« En tant que femme, on vous accorde tellement d'importance que votre seule valeur est à quel point vous êtes jolie ou cool » a expliqué une des chanteuses dans un communiqué. « Mais nous voulons être maladroites et un peu impolies. Nous voulons écrire des chansons sur lesquelles les gens peuvent danser. Et nous voulons que les gens passent un bon moment, même si ce n'est pas possible tout le temps » a-t-elle ajouté.

Une chose est sûre, elles veulent aussi que leur musique n’ait nul besoin d’être introspective et torturée pour être prise au sérieux. Leur message est limpide, il a naturellement glissé comme sur des jambes mouillées, vers la première place des charts britanniques ! Un succès qui leur donne envie de porter les talons hauts de leurs mamans, quelle bonne idée! Voici « Ur mum » (your mum)

« Ur mum » (your mum) nouvel extrait du premier album de Wet Leg, déjà disponible et en playlist.