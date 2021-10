"Santé", un titre qui marque le grand retour de Stromaé après de longues années d'absence. Levons nos verres ( sans alcool) à la santé de ceux qui n'en ont pas et qui luttent au quotidien pour en avoir une bonne. C'est à toutes ces personnes que le chanteur belge rend hommage aujourd'hui.

L'auteur-compositeur-interprète Stromae - "Santé" © Capture d'écran/YouTube/Site officiel de Stromae

Stromae fait son grand retour dans la playlist de France Inter !

Stromae, c’est une carrière incroyable qui l’a emmené aux quatre coins du monde, y compris aux Etats-Unis, dans la salle mythique du Madison Square Garden.

Stromae, révélé en 2009 avec le tube « Alors on danse», certifié disque de platine, extrait de son premier album « Cheese » qui marque la naissance d’un phénomène.

L’artiste belge n'avait pas sorti de nouveau titre depuis son deuxième album « Racine Carrée » en 2013.

Papaoutai est le premier single de l'album.

S’en suivent d’autres hits devenus cultes

Cette chanson a marqué les esprits avec son étonnant clip tourné en caméra cachée où Stromae joue un homme ivre qui a rompu avec sa copine. Victoire du « Meilleur clip vidéo » en 2014 et vu plus de 273 millions de fois sur YouTube à ce jour

Encore un carton ! « Tous les mêmes » est le troisième single de l'album et se classe dès sa sortie numéro 1 des ventes en France et en Belgique.

Pendant ces années de silence médiatique, Stromae s’est d’abord reposé pour se remettre du rythme soutenu de sa longue tournée, il a pris soin de lui et a pris le temps de produire d’autres artistes comme Vitaa notamment.

Son retour était l’un des plus attendus de cette rentrée. Dans son nouveau titre, enregistré à Bruxelles et produit par son propre label Mosaert, Stromae rend hommage aux héros du quotidien et prouve qu’il n'a pas perdu de son talent d'auteur et compositeur.

Stromae sortira un nouvel album et remontera aussi sur scène, le festival Rock en Seine a en effet communiqué sur sa présence de lors de sa prochaine édition. C’est reparti !

D’ici là patience et surtout « Santé » !

Le nouveau single de Stromaé « Santé » est à présent en playlist sur France Inter