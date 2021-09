Joseph Mount, chanteur, musicien et fondateur de Metronomy, signe un projet aussi original que surprenant "Posse Ep vol 1".

Le groupe Metronomy sur scène pendant le festival Mad Cool à Madrid, Espagne, le 10 juillet 2019. © Maxppp / Kiko Huesca (es-ES)/EFE/Newscom

Dans la playlist de France Inter, le retour du groupe britannique Metronomy !

Au printemps dernier, le groupe électro-pop devait nous présenter son dernier album "Metronomy Forever" lors d’une grande tournée européenne. Mais la crise sanitaire qui, elle aussi est en tournée, a encore tout gâché !

Whitsand Bay extrait de Metronomy Forever, le sixième album du groupe.

Cette année, le quintet fondé par l’excellent musicien et chanteur Joseph Mount, fête également les dix ans de leur troisième album, devenu culte : "The English Riviera" sur lequel se trouve notamment, le tubesque « The Bay »

Je crois que Metronomy entretient une relation toute particulière avec les baies en général…intéressant!

Il existe également une très belle adaptation, en français, de The Bay, co-écrite par Joseph Mount et Clara Luciani, qui l’interprète sur son album Sainte-Victoire :

Metronomy, l'un des groupes les plus influents et inspirants du Royaume-Uni est également réputé pour son incroyable habileté pour remixer le travail d’autres artistes comme Sébastien Tellier :

Le e nouveau disque de Metronomy réserve une expérience riche en surprises ! Pendant le confinement, Joseph a pris le temps d’expérimenter et finalement de fabriquer un disque étonnant, sur lequel il a invité plusieurs artistes dont il n’avait jamais entendu parler auparavant.

« Posse Ep Volume 1» nous offre ainsi une véritable vitrine de la prochaine génération d’artistes à suivre, comme la talentueuse chanteuse Spill Tab, sur le titre « Uneasy »

« Uneasy » de Metronomy avec Spill Tab en playlist sur France Inter.

Metronomy, sera en tournée en 2022 avec une date prévue notamment au Zénith de Paris.