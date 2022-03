Après l’écoute de Painless, son nouvel album, vous vous demanderez quel est son secret pour fabriquer un son si nostalgique et moderne à la fois. C’est le secret bien gardé de ce prodige de 26 ans qui ne laisse personne indifférent.

La chanteuse, auteure-compositrice Nilüfer Yanya © Getty / Mike Lewis Photography/Redferns

Nilüfer Yanya nous présente un extrait de son deuxième album. Une invitation à pogoter de bon matin ! Prêts ? Partez !

« Stabilise » le nouveau titre de Nilüfer Yanya extrait de son album Painless (sans douleur) .

La jeune pousse prometteuse de la scène indie britannique est de retour avec ses rythmiques entrainantes, son univers à la fois nostalgique et moderne.

Elle est née de l’union entre une mère irlando-barbadienne, designer textile et un père turc, peintre, dont les œuvres sont exposées au British Museum.

La famille et ses racines sont intimement liées à sa musique. Sa sœur cadette Elif, se produit parfois avec elle sur scène en tant que choriste et sa sœur aînée Molly réalise ses clips. Nilüfer Yanya qui a grandi en écoutant beaucoup de musique turque et de musique classique à la maison, a commencé sa carrière en présentant ses démos sur la plateforme SoundCloud en 2014.

Remarquée par le chanteur Louis Tomlinson membre de One Direction, elle a tout bonnement refusé de faire partie du groupe de filles qu’il produisait pour se concentrer sur sa propre musique. Des chansons enivrantes et mélodieuses.

« L/R » left /right extrait du nouvel album de Nilufer Yanya, qui a résolument bien fait de suivre son instinct en choisissant de développer son propre son.

De quoi parle-t-elle dans ce nouveau disque ? De ses émotions qu’elle assume pleinement aujourd’hui.

Elle raconte que Painless, (sans douleur en français), est un disque bien plus ouvert que son précédent album « Miss Universe ». Elle n’a plus peur d’assumer ses sentiments et ça s’entend par exemple dans son titre « Shameless » qui me rappelle la puissance émotionnelle d’un Mac Miller ou King Krule, dont elle est le parfait versant féminin

La musique de Nilüfer Yanya est un cocktail poivré surprenant qui réveillera l’ado qui sommeille toujours en vous et qui écoutait The Cure en boucle…voici « stabilise » (staybeulise) pour vous en convaincre

« Staybilise » nouveau titre de Nilüfer Yanya, déjà disponible et en playlist Son album Painless est également sorti, elle le présente en ce moment dans une grande tournée internationale