"I choose me, I'm sorry", Kendrick Lamar choisit de préserver en priorité sa santé mentale et sa famille. Ce qui l'importe n'est pas ce prétendu statut de prophète mais avant tout être un homme bien et un bon père. C'est cette quête qui rythme son cinquième album "Mr. Morale & The Big Steppers".

Rediffusion de la chronique du lundi 30 mai.