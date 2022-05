Mavis Staples et Levon Helm, réunis sur un album live "Carry me home" enregistré un an avant la disparition de l'illustre musicien. Un album enjoué, décontracté et aussi émouvant que la dernière étreinte de ces deux amis qui ignoraient qu'ils jouaient ensemble pour la dernière fois.

Rediffusion de la chronique du lundi 9 mai.