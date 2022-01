The Smile, la simple évocation de ce nouveau groupe fait plaisir, une fois que l'on découvre qui se cache derrière ce large sourire, on est impatient! Avec le guitariste Jonny Greenwood et le batteur Tom Skinner (membre de Sons of Kemets), Thom Yorke expérimente de nouvelles sonorités addictives.

Rediffusion de la chronique du lundi 10 janvier.