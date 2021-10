Le label Tôt Ou Tard fête ses 25 ans, une occasion en or pour découvrir comment tous les artistes de cette belle maison se ré-approprient les chansons de chacun et de fondre sur "Tinassi-li" le sublime duo de Yaël Naïm et Albin de la Simone.

Rediffusion de la chronique du 11 octobre dernier.