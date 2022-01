"Dawn Fm" n'est pas seulement le nouvel album de The Weeknd, c'est une radio ! Et sur cette antenne, c'est la star du grand écran Jim Carey qui tient l'antenne entouré d'invités comme le légendaire producteur Quincy Jones. Installez vous confortablement et appréciez le voyage.

Rediffusion de la chronique du mercredi 19 janvier.