Father John Misty, chantre d'un style americana, entre folk et country, nous offre Chloé and the Next 20th Century son cinquième album studio. "Chloé et le 20ème siècle suivant" est un sublime recueil de chansons qui nous propulse dans un autre temps avec humour, nostalgie et de nouvelles sonorités.

Rediffusion de la chronique du lundi 18 avril.