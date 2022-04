Charlotte Adigéry et Bolis Pupul : "Topical Dancer".

Un rire qui se transforme bientôt en larmes, comme en hoquet incontrôlable, qui fait peur et puis le sourire à nouveau : c’est par ce genre de montagnes russes que procède l’album de Charlotte Adigéry et Bolil Pupul : "Topical Dancer".

Ce n’est pas si courant de faire rire et danser et penser, ou du moins de poser des questions alors qu’on se déhanche. Vous imaginez en soirée demander à votre voisin : "Tu aimes Magritte ?" ou encore "Tu penses quoi de l’appropriation culturelle toi ?".

Et bien la Belge Charlotte Adigéry elle, y parvient et dans la forme la plus dansante qui soit, accompagnée de son ami et collaborateur de longue date Bolil Pupul.

On la suivait avec intérêt depuis la sortie de son premier morceau, le fabuleux et très dansant "Paténipat" en 2018, édité sous le label des frères Stephen et David Dewaele, les Soulwax, le premier album vient de sortir, et partout en Angleterre, en Hollande aux Etats-Unis les demandes de concerts affluent (pour les avoir vu ça vaut le coup ne les manquez pas : sourire et sueur sont au rendez-vous).

Elle a des ancêtres en Guadeloupe et en Martinique, lui du côté de la Chine, et chacun depuis des années a entendu un bon nombre de clichés, écoutez comment on retourne ce qui vous agace en un refrain :

Charlotte Adigéry et Bolil Pupul à double tranchant : (je traduis) "Rentre dans ton pays, là d'où tu viens, Siri peux-tu me dire d'où je viens ?"

Rire aigre-doux mais en cadence… et la suite des paroles est du même ordre : "I Look like Them, But Not To Them" Je leur ressemble, mais eux ne le voient pas comme ça.

"Don't Look Like What I Sound Like", "Je n'ai pas l'air, du son que je fais"

Il est beaucoup question de préjugés (et de comment s’en défaire) dans cet album, particulièrement avec le titre "Ceci n'est pas un cliché" qui évidemment accumule tous les clichés avec bien sûr un clin d’œil à l’utilisation, elle aussi "So cliché" de l’artiste René Magritte.

"La liberté de ne rien dire, mais aussi de le penser" c’est ce qu’on entend encore dans ce titre enfin : "Stop Making Sens".

Charlotte Adigéry et Bolis Pupul : "Topical Dancer".

En ce moment en tournée internationale avec une date en France 25 avril au Trabendo à Paris