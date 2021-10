Dans la Playlist de France Inter, une rencontre tout en douceur qui prend la forme d’un "Hula Hoop" avec Limousine et Victor Solf.

L'auteur-compositeur-interprète Victor Solf en concert au Chorus Music Festival for Kids à La Seine Musicale à Paris le 11 juillet 2021. © AFP / Daniel Pier/NurPhoto

Hula Hoop (Pour toi) est le titre de la rencontre entre le groupe Limousine et un chanteur que vous entendrez tout à l’heure : Victor Solf.

Le groupe Limousine / JC Polien

Présentation des parties en présence : à ma droite Limousine, un quartet français qui jusqu’ici avait toujours évité les voix, les chanteurs. Une musique purement instrumentale servie par des samouraïs de l’hexagone, des musiciens hors pairs (Maxime Delpierre à la guitare, Laurent Bardaine au sax, David Aknin à la batterie et Fred Soulard aux claviers et à la production) que vous avez entendus ailleurs au service d'autres causes (comme dans le groupe de rock Poni Hoax, avec Camélia Jordana, auprès de Vitalic ou encore Rachid Taha).

Une Limousine de grande classe capable de tous les détours, par exemple leur album Siam Roads.

Détour par une route Thaïlandaise donc pour Limousine, c’était en 2014

Oui et à l’époque Limousine visitait le Mor Lam, la musique de la région d'Isaan dans le nord-est de la Thaïlande. Voilà pour vous donner une idée de la singularité de ce groupe édité sur le même label que POLO & PAN etAndrea Laszlo De Simone.

À ma gauche le chanteur invité dans Limousine pour cette rentrée c’est Victor Solf, un rennais que vous aviez peut-être entendu dans le groupe HER souvenez-vous :

Her « Five Minutes » un morceau paru en 2016, le groupe Her n’existe plus suite à la mort de l’un des deux membres (Simon Carpentier, emporté par un cancer à 27 ans) mais Victor Solf est toujours présent, il sortait au printemps dernier un album solo « Still There’s Hope ».

Et la voici embarqué avec Limousine, ce qui promet un prochain album plein de rencontres et de surprises, on y entendra notamment le Brésilien Lucas Santtana, (le morceau devrait sortir en novembre) en attendant on se délecte de ce Hula Hoop, pour toi : Limousine et Victor Solf

Je vous résume en quelques mots : ce Hula Hoop ce sont des souvenirs d’enfance qui reviennent lorsqu’on se sent vieux « comme John Lee Hooker » :

est-ce que ma mère a reçu mes baisers, ou sont-ils perdus dans le vent ? »

« Hula Hoop (Pour toi) » Limousine et Victor Solf, première collaboration qui annonce le prochain album de Limousine (prévu pour le mois de mai)