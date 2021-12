Peter Doherty est de retour avec "The Fantasy Life Of Poetry & Crime" en collaboration avec Frédéric Lo.

L'auteur-compositeur-interprète Pete Doherty en concert à Paris le 21 juin 2021. © AFP / Serge Tenani / Hans Lucas

Une mélodie de guitare et des violons en accords, et vous voilà au bord, prêts à tomber dans cette nouvelle chanson de Peter Doherty sortie la semaine dernière.

On ne dit pas Pete Doherty ?

Ça c’était l’enfant terrible du rock anglais des Libertines et des Babyshambles souvenez-vous :

« Baiser pour toujours » (c’était en 2005 cet album des Babyshambles où sa petite amie d’alors Kate Moss chantait dans le morceau La Belle et la Bête)

Il est toujours passionné et n’a rien perdu de sa grâce à la Rimbaud mais on écrit désormais Peter Doherty, depuis qu’il chante en solo et qu’il vit ici, en Normandie, où il semble avoir trouvé la paix et l’amour.

La figure duelle avec laquelle il compose cette-fois ci c’est Fréderic Lo (le guitariste, collaborateur de Daniel Darc, mais aussi Alex Beaupain, Steiphan Eicher) avec qui a composé tout un nouvel album qui devrait paraître courant 2022.

Cette Vie fantastique de la poésie et du crime (c’est le titre de la chanson) plante le décor d'emblée : des cloches qui sonnent, des indices à trouver dans un estuaire, Maurice Leblanc l'auteur de L'Aiguille creuse n'est pas loin… Les Falaises d'Etretat (près desquelles ils ont composé et enregistré) sont aussi bien un havre de paix qu'une lisière à deux pas de la mort… « The Fantasy Life Of Poetry & Crime »

Peter Doherty & Frédéric Lo "The Fantasy Life Of Poetry & Crime" à retrouver dans la playlist de France inter.

Et je signale que juste avant « Et je remets le son » demain soir ce sera La radio De…Peter Doherty à 21h samedi sur inter, c’est lui qui passera ses titres préférés, ceux qui l’ont inspiré comme David Bowie entre autres et une belle version de « Ma Normandie ».