Dans la Playlist de France Inter, Jun Miyake album "Whispered garden"

Le compositeur et trompettiste Jun Miyake © Getty / Lilly Lawrence

Imaginez une musique qui évoquerait à la fois des bandes originales du cinéma devenu classique, le jazz, le Brésil, qui pourrait passer en un clin d’œil du reggae au cabaret, de Kurt Weill à Nino Rota.

Ce mouton à cinq pattes s’appelle Jun Miyake, un compositeur japonais installé à Paris depuis près de quinze ans. Capable de presque tout en musique (sauf de manquer d’élégance) il a travaillé avec un nombre incroyable d’artistes comme David Byrne, Nina Hagen, Les Voix Bulgares, Grace Jones et dans son nouvel album apparait un chanteur français que vous devriez reconnaitre tout de suite au son de la voix :

Une caresse musicale un peu osée pour le matin, enfin pour ceux qui vont prendre leur douche après tout, c’est Arthur H. qui chante ici ?

Oui c’est l’un des nombreux invités sur le nouvel album de Jun Miyake, Whispered Garden. Je devrais traduire : Le jardin soupiré. On y retrouve toute la délicatesse particulière de Jun Miyake. Un musicien au parcours étonnant : trompettiste de jazz, formé aux Etats-Unis (diplômé du Berklee College of Music), il a d’abord composé pour la publicité au Japon (des centaines de thèmes notamment pour Sony) puis en Europe plusieurs musiques pour les ballets de Pina Bausch (Rough Cut, Sweet Mambo, Vollmond et Bamboo Blues). Il est aussi lié à une certaine scène expérimentale de New York (et notamment Arto Lindsay) on entend beaucoup de bossa-nova brésilienne aussi chez lui.

Bref on voyage beaucoup avec Jun Miyake.

Et il y a un morceau dans ce nouvel album qui je trouve concentre presque tout cela (et qui fait beaucoup penser à un de ses thèmes pour Pina Bausch) celui où Jun Miyake invite son ami le brésilien Vinícius Cantuária : Parece Ate Carnaval, bon voyage !

Whispered Garden l'album de Jun Miyake est déjà disponible.