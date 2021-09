Dans la Playlist de France Inter, un groupe de rock qu’on aime beaucoup : Squid.

Le groupe Squid dans l'est de Londres le 8 avril 2021. © AFP / Justin TALLIS

Squid véritables orfèvres du dérèglement chromatique :

Bright Green Field : c'est un grand champ de verdure que l'on voit sur la couverture du premier album de Squid, et pourtant ce sont des couleurs et un paysage bouleversés qui défilent.

Squid c’est un quintet originaire de Brighton, un groupe qui n'a rien de mou ou de flasque (comme le Calamar dont il porte le nom) mais qui en a l'intelligence et le goût des profondeurs, si l'on file ma métaphore animale. Squid sonne comme un système nerveux très élaboré qui rappellera à certains l'esprit des Talking Heads, chaloupé et tranchant à la fois.

Pour l’heure en Angleterre, Squid incarnent un nouveau sursaut du rock, du post-punk (vous appelez ça comme vous voulez) aux côtés de groupes comme Black Country, New Road, ou encore Dry Cleaning.

Et puis il y a aussi des aspects qui font penser au jazz ou à l'ambiant dans leur composition à mesures libres, dans leur goût de l'improvisation et de la durée étirée qui là encore les rend singulier.

Squid un groupe à la musique en mutation ?

Oui une musique parfois comme fracturée, qui change de ligne et de rythme, croise guitares et cuivres, et ceci toujours au service du verbe, des mots du batteur et chanteur Ollie Judge, qui mène la danse. Ce sont parfois de longs textes comme ce "Narrator" qui est en playlist et qui dans sa version longue dure plus de 8 minutes.

De quoi parle ce Narrator ? Qu'est-ce qu'ils racontent Squid ?

On ne peut pas parler de récit ou encore moins de discours, mais plutôt d’images, de collages de textes dont on comprend que tout ne va pas très bien depuis quelques années autour de Squid.

On devine comme une dystopie urbaine où l'Angleterre serait devenue une île de béton, des pamphlets traversent les portes et jonchent le sol, il y a ce trou que l'on creuse comme une taupe, et le fait de jouer un rôle et de ne pas y arriver tout à fait.

Je vous laisse écouter « Narrator » où l'on croise aussi une mystérieuse chanteuse Martha Skye Murphy, à vous de voir qui est le narrateur et qui joue quel rôle…

Bonne nouvelle : on craignait que le groupe ne vienne plus en France après l'annulation du festival We Love Green, on se réjouit qu'il maintienne leur venue à France inter, puisque Squid sera en concert en exclusivité pour la France Inter, mardi 14 septembre avec en première partie Laurent Garnier et les Limiñanas.