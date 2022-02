Comment faire lorsque les regards sont fixés sur vous, qu'on attend beaucoup de vous ? C'est un peu la situation dans laquelle se trouve le jeune rappeur Cordae, (autrefois YBN Cordae) qui publie son deuxième album "From a Birds Eye View".

Le rappeur, chanteur et auteur-compositeur Cordae © Getty / Paula Lobo/NBC/NBCU

Un disque qui, vu du ciel (comme un oiseau) ou bien au ras du sol résonne étrangement, plein de nostalgie, de sonorités des années 90 (c’est à dire son enfance).

Son précédent disque The Lost Boy était ambitieux, celui-ci est parfois plein de contradictions : d'un côté (dans le morceau qu’on entend-là Jean-Michel) il fustige l'avidité et le besoin absolu de s'enrichir chez les rappeurs du moment, mais dans le morceau suivant (Super) il se vente d'avoir généré 7 millions de dollars sans avoir à donner de concert…

Heureusement de la confrontation nait l’émulation, écoutez-le ici aux côtés de Lil Wayne…

Sinister, Cordae qui rivalise ici avec Lil Wayne. Et c’est cette idée opposition, de rivalité qui l’a révélé ?

Au départ oui : ce jeune garçon du Maryland qui vivait dans des mobile home avec sa famille s’est fait connaître en reprenant à son compte (et avec un talent insolent) un classique d’Eminem (My Name Is), puis en envoyant une réponse cinglante (Old Niggas) au rappeur J.Cole qui critiquait ouvertement la jeune génération.

Aujourd’hui Cordae a 24 ans et pour ce nouvel album From a Birds Eye View il réunit beaucoup d’invités et de générations différentes (Lil Wayne donc, Freddie Gibbs, Eminem et même Stevie Wonder –qu’on entend pas beaucoup hélas, l’harmonica reste lointain)

Et ce morceau qui suit vient d’entrer dans la playlist inter C Carter est chargé d’histoire et de références (notamment au film Coach Carter -2005- avec Samuel Lee Jackson qui relate l’histoire vraie d’un entraineur de basketball dans lycée qui attachait autant d’importance aux résultats académiques que sportifs) comme un voyage dans le temps.