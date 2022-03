Pour la Playlist de France Inter Matthieu Conquet nous emmène dans le sud du Mali avec la grande chanteuse Oumou Sangaré et "Timbuktu", son nouvel album, qui sortira le 29 avril (label World Circuit).

La chanteuse et compositrice Oumou Sangaré le 2 novembre 2021 à Oslo, Norvège. © Getty / Per Ole Hagen/Redferns

Salif Keita dit qu’elle est « la Tina Turner du Mali », elle compte parmi ses fans Beyoncé (qui a utilisé sa voix pour un de ses morceaux) Alicia Keys ou encore Aya Nakamura. Vous comprenez dès lors pourquoi la sortie d’un nouvel album d’Oumou Sangaré est un événement dans le monde de la musique, au Mali et bien au-delà.

Régulièrement beaucoup s’inquiètent que la chanteuse, devenue une star internationale et une femme d’affaire (propriétaire d'un hôtel, d'une ferme, d'élevages (j'ai même lu qu'elle s'était un temps associé à un constructeur de 4X4 Chinois) ne délaisse l’art du chant et sa musique. La voici de retour aux affaires sonores.

Son album Timbuktu enregistré aux États-Unis, au Mali et en France et qui porte le nom la capitale intellectuelle et spirituelle du Mali sortira le mois prochain. Et déjà ce morceau Samara qui résonne et rayonne :

Oumou Sangaré avec l’album "Timbuktu" sortira le 29 avril (label World Circuit)