Matthieu Conquet est venu plein de questions (et de début de réponses) avec cette nouvelle sortie autour du centenaire de la naissance de Georges Brassens : "Emile Omar présente Brassens et les copains d'accords" (Fanon Records) qui vient de sortir.

L’auteur-compositeur-interprète, Georges Brassens chante dans l'émission "Numéro Un" en 1977. © AFP / JACQUES CHEVRY / INA

À défaut de testament une œuvre à elle seule pourrait-elle interdire qu’on la revisite ou qu’on la travestisse ? J’ai quelques minutes pour y répondre.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Ceci n’est pas une compilation de choses trouvées ici ou là, de reprises étonnantes de Georges Brassens par des musiciens venus d’horizons très différents mais une commande, des productions inédites par des artistes qu’a priori on aurait pas rangés à côté du poète sétois. Et qu’un certain Emile Omar, longtemps programmateur à Radio Nova, a réunis pour nous.

Ecoutez par exemple cette lecture accordéon-piano-percussions de la chanson « Le Vin » par le titi parisien Fixi et le réunionnais Lindigo :

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

On dit souvent que jamais les reprises ne valent la version originale, c’est souvent vrai. Mais ce qu’on entend ici ce sont presque des prolongations, des pistes de contrebande, instrumentales parfois, des invitations à écouter autrement.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

« Les Copains d'abord » est rejoué par exemple lui aussi sans paroles, via le clavier hystérique de Simbad, et les mots que l’on connaît par cœur on les fredonne à l’intérieur. « Le Vieux Léon » est joué comme une messe nocturne par Roseaux, quand enfin « Dans l’eau de la claire fontaine » est rejoué par des cuivres tropicaux.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Et que faire alors quand (je cite) « j’étais chien méchant (et qu’)elle me fais manger dans sa menotte » ?

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

"Je me suis fait tout petit" interprété par Juniore et Georges Brassens chanté au féminin ca change forcément de point de vue.

C’est l’un des intérêts de cette entreprise de réappropriation de Brassens « Les Copains d’accords » : entendre autrement, faire résonner avec le sons d’aujourd’hui. Ecoutez pour finir la joliesse de JP Nataf "Comme une soeur"

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Emile Omar présente "Emile Omar présente Brassens et les copains d'accords" (Fanon Records)