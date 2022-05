Il était temps ! Voici le retour de Lizzo avec "It's About Damn Time" dans la Playlist d'Inter. Simple et funky.

La chanteuse, flutiste, parolière et rappeuse Lizzo © / Will Heath/NBC/NBCU Banque de photos

Petit retour en arrière pour commencer vous vous souvenez peut-être de ce morceau déjà. Lizzo c'est cette rappeuse qui chante, sans doute la seule capable de twerker en jouant de la flute traversière, Lizzo c'est un corps et un son : "miroir bon beau miroir".

Juice il était en playlist sur inter à sa sortie en 2019. Voilà que Lizzo revient avec un nouvel album annoncé pour le 15 juillet « Special »

En effet tout est spécial avec elle : son physique hors normes qu'elle assume et fait rayonner, sa voix surtout et son caractère bien trempé.

En trois albums et quelques années Lizzo a dépassé son statut de rappeuse à part. Au départ signée sur un label indépendant à Minneapolis, elle fait désormais partie des têtes d'affiche d'Atlantic Records. Elle collabore avec des figures comme Cardi B et Ariana Grande, elle joue dans les plus gros festivals Américains comme Coachella mais aussi au cinéma (Queens, 2019).

Elle vient de faire la première saison de son propre reality show « Watch Out For the Big Grrrls » (sur Amazon Prime), elle a sa propre ligne de vêtements, bref, elle est devenue une marque. Mais sans perdre ce qui fait sa marque, son humour et son franc-parler.

Sur la pochette de ce nouveau disque, Special: une photo en noir et blanc, plutôt sobre, un portrait d'elle, les yeux levé vers le ciel. La cagoule à sequin qu'elle porte évoque aussi bien Joséphine Baker qu'une boule disco et dans les deux cas une certaine idée du divertissement qui peut-être plus profond et plus subversif qu'on imagine de prime abord.

Je vous le disais un seul titre est sorti, je vais vous le faire écouter dans un instant, mais à la fin de l'album Lizzo a aussi inséré un message, sans musique, un texte qui s'adresse aux auditeurs où elle explique qu'elle a passé 3 ans à faire ce nouveau disque d'où le titre About Damn Time, qu'elle a ébauché 170 chansons pour n'en garder que ces 12, que toutes ne parlent que d'amour, de l'amour de soi d'abord, préambule indispensable à l'amour que l'on doit ensuite porter à chacun. C'est selon elle le moyen le plus simple et le plus fort pour un monde meilleur.

Pensée positive en somme.

Tout à fait : le message de Lizzo une fois encore porte sur la confiance en soi, le fait de se sentir bien dans son corps, dans le clip on la voit participer à une thérapie de groupe pour passer de « Stressée à Sexy »

Côté musique Lizzo travaille avec le même producteur que celui de son album précédent Ricky Reed (musicien très demandé, il a travaillé avec Snoop Dogg, Leon Bridges, Jon Baptiste) pour une musique aussi positive que son message : simple et funky.