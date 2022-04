The Smile, le nouveau projet de Thom Yorke le chanteur de Radiohead accompagné de Jonny Greenwood, le guitariste de Radiohead et du batteur Tom Skinner qui lui vient de Sons Of Kemet, présente, en attendant un album, un nouvel extrait : "The Smoke".

Le chanteur et compositeur du groupe de rock Radiohead, Thom Yorke © Getty / Franco Origlia

A l’heure où je vous parle seul quatre morceaux de The Smile sont sortis, on attend le premier album dans les mois qui viennent, produit par Nigel Godrich (collaborateur de longue date avec Radiohead).

Le titre que vous entendez-là « Skrting on the surface » est une sorte de méditation sur la brièveté de l’existence : « on ne fait que glisser sur la surface des choses et tout s’arrête en un claquement de doigts » chante en substance Thom Yorke.

Ce texte apparaît dans les séances de travail (que ce soit avec Radiohead ou les autres projets de Thom Yorke) depuis plus de 20 ans, il l'avait parfois interprété sur scène mais dans une tout autre version, beaucoup plus brute. Il faut croire qu'avec The Smile il a trouvé là l’arrangement et le soin infini qu’il souhaitait.

Rien à voir avec la colère immédiate de cet autre morceau : « You Will Never Work in Television Again » :

En effet une tout autre couleur musicale (ça réveille !) et ce nouveau morceau qui vient d'entrer dans la playlist d’inter c'est encore autre chose ?

Oui vous allez l'entendre, c'est beaucoup plus bondissant, on y entend des cuivres (tuba, trompette, saxophone), une flute et tout repose cette fois-ci sur le duo basse-batterie et cette voix aérienne. Un morceau onirique en tout point puisque cette fumée c'est ce qui tire le chanteur de son sommeil dans le texte, « on devrait se donner une seconde chance » répète-t-il : « The Smoke »

« The Smoke » par The Smile à retrouver dans la playlist de France inter

Le groupe sera en tournée en France : le 4 juin à Lille, à la Philharmonie de Paris les 6 et 7 juin, aux Nuits de Fourvière à Lyon, puis à Dijon, Reims et aux Arènes de Nîmes enfin le 11 juillet. Pour en savoir plus, c'est par ici