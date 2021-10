Dans la playlist de France inter une jeune anglaise qui sort bientôt son premier album. Vous avez déjà entendu sa voix sur nos ondes, il s’agit de Joy Crookes qui parle à fleur de peau avec cet album : Skin.

L’auteure-compositrice-interprète Joy Crookes sur scène pendant le festival du TRNSMT le 10 septembre 2021 à Glasgow, en Écosse. © Getty / Roberto Ricciuti/Redferns

Elle a le sens des petites ritournelles qui ne quittent plus vos oreilles et un grain de voix aussi personnel que familier : Joy Crookes.

Découverte en 2017, elle avait 20 ans alors, voilà une chanteuse très attendue pour la sortie de son premier album (prévue vendredi prochain) qui s’appelle Skin.

Joy Crookes s’installe avec une certaine grâce au milieu de la scène anglaise actuelle : on l’a vue récemment aux côtés de Little Simz et sa voix la place dans un héritage de soul toute britannique entre Amy Winehouse et la diva Shirley Bassey.

Et ceci au service d’un propos : dans le morceau par exemple « Feet Don’t Fail Me Now » elle parle de larmes de crocodiles, de déni et de peurs artificielles, jouant avec ironie sur les limites de l’activisme en ligne. En gros ceux qui soutiennent des causes sur les réseaux sociaux mais sans réelles convictions et qui font courir les risques d'une « cancel culture ».

Autre indice sur cette nouvelle venue : le sens des racines.

« Anyone But Me » c’était un de ses premiers succès sorti l’année dernière, sur un air de Nina Simone ici chez Joy Crookes.

Joy Crookes a grandit dans le Sud de Londres, d’un père irlandais et d’une mère bengladaise, qui écoutaient aussi bien les Clash que Nusrat Fateh Ali Khan. Elle fait preuve du même éclectisme dans sa musique rejouant ici un petit extrait de Nina Simone par ici, un autre d'Eartha Kitt par là (la sulfureuse chanteuse de jazz qu'on entend rire à la fin de son morceau « Man's World ») Joy Crookes joue même parfois les divinités hindoue, en mimant Lakshmi, la déesse de la Fortune. Prospérité et abondance (c'est tout ce qu'on lui souhaite).

On va écouter son nouveau titre « When You Were Mine » (à ne pas confondre avec les chansons du même titre de Prince ou de Cindy Lauper) Joy Crookes parle de sa première rupture, et de ce qui vous arrive quand vous voyez celui que vous aimiez au bras d’un autre homme…