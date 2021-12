Jean-Louis Murat a publié un nouvel album "La vraie vie de Buck John" (Wagram / Cinq 7), avec à découvrir dans la Playlist de France Inter "À l'amour".

L'auteur-compositeur-interprète Jean-Louis Murat © V. Jeetoo

« Hou Hou oui…» Jean-Louis Murat a le secret de ces petites interjections et la régularité des saisons : il est toujours là, sur France Inter et chez les disquaires.

Après Battlefield que vous entendez-là, on a décidé de vous faire écouter un nouveau titre de son dernier album La Vraie Vie de Buck John.

Il y a souvent chez lui ce désir de biographies fantasmées en chanson : après Marguerite de Valois, ou le maréchal d’Empire, Jean-Louis Murat parle ici de Charlemagne et de Geronimo.

La figure du cow-boy (Buck John était un héros de bandes dessinées publiées entre 1953 et 1986) va bien à l’auvergnat récalcitrant.

Au menu : des chansons parfois très courtes, mid-tempo, quelques tournures d’écriture dont il a le secret :

J'aimerions savoir ce qui va m'effacer, (…) ce qui veut m'annuler / J'aimerions ce soir dormir où Geronimo était » (Dans le très beau morceau final « Où Géronimo rêvait »)

Et puis il y a aussi ces petites programmations étonnantes comme ici :

Dans Traverser la France on retrouve encore le Murat « enraciné » et cette manière bien à lui de camper un état d’esprit un lieu en quelques mots, ou quelques sons. Ici on entend le clocher, les vaches, un chien aboie et la chanson passe comme une promenade métaphysique. Il est question du fleuve Amour et justement la chanson suivante c’est celle qu’on a retenue : À l'amour, ponctué de houhou !

À l'amour extrait de l'album "La vraie vie de Buck John" (Wagram / Cinq 7)