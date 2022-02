Tambour sauvage et sons qui tournent, la lyre d’Orphée est devenue une guitare, ouvrez vos oreilles et votre conscience suivra avec Cheval Fou et un tout nouveau album "Couteau Calme" (label Marelle Music / L'Autre Distribution).

Portrait du groupe Cheval Fou © Olivier Séror

Couteau calme c’est le titre de ce morceau entêtant mais aussi celui de ce disque étonnant qui vient de sortir, comme un voyage dans le temps par un certain Cheval Fou.

Cheval Fou, comme Crazy Horse ?

Tout à fait : Cheval Fou c'était bien sûr le nom d’un grand chef sioux rebelle, opposé aux américains. En musique Crazy Horse c'est non seulement le groupe de Neil Young mais aussi le plus rare des groupes français, avec sa légende.

Cheval Fou a côtoyé Gong et Magma dans les années 70, ils ont joué en première partie de Miles Davis en 1973 au festival de Tabarka (Tunisie) mais le groupe n’a laissé aucune trace sinon de souvenirs de concerts enflammés. Pas de disque, aucun enregistrement donc pendant des années, sauf un CD paru en 1994 (avec des enregistrements qui dataient des années 70).

Et voici qu’il réapparait, avec un disque tout nouveau, animé d’une pensée sauvage…

Cheval Fou… à défaut de cavalier qui est celui qui anime cette pensée sauvage ?

Le groupe est mené par le guitariste Michel Peteau, la soixantaine. Après des années à jouer au sein de différents groupes il a décidé, à la faveur des confinements, de remonter ce Cheval Fou qu’il avait fondé à 16 ans.

Il était sur scène il y a quelques semaines à la Boule Noire à Paris. Après 45 ans de pause, le Cheval Fou est toujours aussi libre.

En plus de Matthieu Askehoug à la basse, et Cyril Avèque à la batterie), on entend aussi avec Cheval Fou les textes et la voix d’Armelle Pioline sur ce morceau Habillée de deux ailes.

Je vous souhaite (comme une fameuse émission de notre antenne) un « Very Good Trip » !

Cheval Fou et l’album Couteau Calme (label Marelle Music / L'Autre Distribution) est disponible partout.